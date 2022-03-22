В Київській області затримали батька та сина, які займалися мародерством
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У селі Дмитрівка Київської області батько з сином займалися мародерством. У дворах та будинках місцевих жителів вони викрадали велосипеди, мопеди, побутові речі та інструменти. Про це повідомляє Нацполіція, передає УНН.
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Викрадене вони ховали у лісі та на території недобудов і планували в подальшому все продати.
Під час однієї такої "вилазки" зловмисників і затримали поліцейські. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до восьми років.
"А в цей самий час в захопленому Ірпені родина батька та сина продовжує боронити місто від загарбників", — йдеться в повідомленні.
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