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В Київській області затримали батька та сина, які займалися мародерством

В Київській області затримали батька та сина, які займалися мародерством

Київ • УНН

 • 276084 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. У селі Дмитрівка Київської області батько з сином займалися мародерством. У дворах та будинках місцевих жителів вони викрадали велосипеди, мопеди, побутові речі та інструменти. Про це повідомляє Нацполіція, передає УНН.

Деталі 

Викрадене вони ховали у лісі та на території недобудов і планували в подальшому все продати.

Під час однієї такої "вилазки" зловмисників і затримали поліцейські. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до восьми років.

"А в цей самий час в захопленому Ірпені родина батька та сина продовжує боронити місто від загарбників", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

У Києві мародери помічають квартири, які залишились без господарів.

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