В Киевской области задержали отца и сына, которые занимались мародерством

Детали

Похищенное они прятали в лесу и на территории недостроя и планировали в дальнейшем все продать.

Во время одной такой "вылазки" злоумышленников и задержали полицейские. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

"А в это самое время в захваченном Ирпене семья отца и сына продолжает защищать город от захватчиков", — говорится в сообщении.

Напомним

В Киеве мародеры метят квартиры, которые остались без хозяев.