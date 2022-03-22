В Киевской области задержали отца и сына, которые занимались мародерством
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В селе Дмитровка Киевской области отец с сыном занимались мародерством. Во дворах и домах местных жителей они похищали велосипеды, мопеды, бытовые вещи и инструменты. Об этом сообщает Нацполиция, передает УНН.
Детали
Похищенное они прятали в лесу и на территории недостроя и планировали в дальнейшем все продать.
Во время одной такой "вылазки" злоумышленников и задержали полицейские. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.
"А в это самое время в захваченном Ирпене семья отца и сына продолжает защищать город от захватчиков", — говорится в сообщении.
Напомним
В Киеве мародеры метят квартиры, которые остались без хозяев.