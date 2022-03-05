В Київській області російські окупанти обстріляли автомобіль – двоє загиблих, четверо поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У п'ятницю, 4 березня, в Київській області російські окупанти обстріляли автомобіль з танкових кулеметів, у результаті чого загинули двоє людей. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає УНН.
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Як зазначається, 4 березня шестеро осіб їхали на автомобілі зі смт Ворзель Бучанського району Київської області. Під час руху вони зустріли колону військової техніки окупантів, позначену літерою "V", які відкрили по них вогонь з танкових кулеметів.
Внаслідок обстрілу загинуло двоє осіб – жінка та 17-річна дівчина. Ще четверо осіб отримали осколкові поранення, серед них дівчата 17 та 7 років.
Києво-Святошинська окружна прокуратура Київської області розпочала кримінальне провадження за фактом розстрілу цивільного автомобіля з мирними мешканцями (ст. 438 КК України). Дії військових країни-агресора кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни.