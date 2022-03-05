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В Киевской области российские оккупанты обстреляли автомобиль – двое погибших, четверо раненых

Киев • УНН

 • 147892 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. В пятницу, 4 марта, в Киевской области российские оккупанты обстреляли автомобиль из танковых пулеметов, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Как отмечается, 4 марта шесть человек ехали на автомобиле из пгт Ворзель Бучанского района Киевской области. Во время движения они встретили колонну военной техники оккупантов, обозначенную буквой "V", которые открыли по ним огонь из танковых пулеметов.

В результате обстрела погибли два человека-женщина и 17-летняя девушка. Еще четыре человека получили осколочные ранения, среди них девушки 17 и 7 лет.

Киево-Святошинская окружная прокуратура Киевской области начала уголовное производство по факту расстрела гражданского автомобиля с мирными жителями (ст. 438 УК Украины). Действия военных страны-агрессора квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

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