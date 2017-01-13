В київському під'їзді ймовірно вибухнула граната РГД-5
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Дніпровському районі Києва прогримів вибух у багатоповерхівці. Як повідомили правоохоронці, проводиться огляд місця події, працюють експерти-вибухотехніки. За попереднім висновком, могла вибухнути граната РГД-5. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у місті Києві.
Внаслідок вибуху чоловік отримав незначні ушкодження. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).
“Увечері поліція Києва отримала повідомлення про вибух у під’їзді на вулиці Луначарського. На місці події правоохоронці встановили, що місцевий мешканець 1978 року народження вирішив перевірити поштову скриньку. Коли він її відчинив, то почув підозрілий звук і впав. При цьому пролунав вибух. У результаті чоловік отримав незначні ушкодження,” — йдеться у повідомленні.