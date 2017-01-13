В київському під'їзді ймовірно вибухнула граната РГД-5

Внаслідок вибуху чоловік отримав незначні ушкодження. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

“Увечері поліція Києва отримала повідомлення про вибух у під’їзді на вулиці Луначарського. На місці події правоохоронці встановили, що місцевий мешканець 1978 року народження вирішив перевірити поштову скриньку. Коли він її відчинив, то почув підозрілий звук і впав. При цьому пролунав вибух. У результаті чоловік отримав незначні ушкодження,” — йдеться у повідомленні.