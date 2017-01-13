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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В киевском подъезде вероятно взорвалась граната РГД-5

В киевском подъезде вероятно взорвалась граната РГД-5

Киев • УНН

 • 11597 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В Днепровском районе Киева прогремел взрыв в многоэтажке. Как сообщили правоохранители, проводится осмотр места происшествия, работают эксперты-взрывотехники. По предварительному заключению, могла взорваться граната РГД-5. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киеве.

В результате взрыва мужчина получил незначительные повреждения. Начато уголовное производство по факту покушения на убийство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

"Вечером полиция Киева получила сообщение о взрыве в подъезде на улице Луначарского. На месте происшествия правоохранители установили, что местный житель 1978 года рождения решил проверить почтовый ящик. Когда он ее открыл, то услышал подозрительный звук и упал. При этом раздался взрыв. В результате мужчина получил незначительные повреждения", - говорится в сообщении.

 

Украинские Национальные Новости

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