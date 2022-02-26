В Києві є окремі роботи ворожих ДРГ, але ситуація контрольована – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. В Києві є окремі роботи російських диверсійно-розвідувальних груп, але ситуація контрольована. Про це під час брифінгу повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає кореспондент УНН.
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“І в самому місті й на околицях Києва контрольована ситуація. Є по окремі роботи ДРГ проти яких активно працюють представники Національної поліції й не менш ефективно працюють представники територіальної самооборони. На околицях міста Києва активно працюють Збройні сили України”, — розповів Подоляк.
Доповнення
У Києві на Проспекті Перемоги відбили атаку на військову частину.
Окрім того, біля станції метро Берестейська українські військові знищили колону російської техніки, зокрема танк.
Додамо
Через бої у Києві на проспекті Перемоги червона гілка метро сьогодні не працюватиме.