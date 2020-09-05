В Києві відбувається чергова акція солідарності з народом Білорусі

В акції беруть участь декілька десятків активістів.

Наразі все відбувається мирно. На місці чергують представники Національної гвардії.

Активісти планують підсвітити будівлю посольства кольорами національного біло-червоно-білого білоруського прапору.

Як повідомляв УНН, це вже не перша акція на яку українці збираються під посольство сусідньої держави де тривають протести проти офіційних результатів президентських виборів, згідно яких чинний президент Олександр Лукашенко залишився на посаді ще на один термін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінську затримали студентів, які брали участь у Марші солідарності