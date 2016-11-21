В Києві розпочалась мандруюча виставка “Відважні: Наші Герої”

Виставка складається із 6 модулів, на яких представлені реконструйовані типажі революційних епох — від Січових Стрільців до Майданівців. Доповнюють виставку тематичні відеоролики з кінохроніки та художніх колажів.

У межах відкриття експозиції відбудуться мистецькі виступи і презентація нового видання Українського інституту національної пам’яті із серії “Усні історії Майдану”.

“Ця виставка — це є не просто одна подія, ні. Це є філософія свободи, це є історія шляху наших відважних героїв в усі часи до здобуття своєї державності, до відстоювання своїх цінностей. Шлях до простого бажання, жити на своїй землі, розмовляти своєю мовою, та шанувати своїх героїв”, — сказав Міністр культури України Євген Нищук.