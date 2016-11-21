В Киеве началась путешествующая выставка "Отважные: Наши Герои"

Выставка состоит из 6 модулей, на которых представлены реконструированные типажи революционных эпох - от Сечевых Стрельцов до Майдановцев. Дополняют выставку тематические видеоролики из кинохроники и художественных коллажей.

В рамках открытия экспозиции состоятся художественные выступления и презентация нового издания Украинского института национальной памяти из серии "Устные истории Майдана".

"Эта выставка - это не просто одно событие, нет. Это философия свободы, это история пути наших отважных героев во все времена до получения своей государственности, до отстаивания своих ценностей. Путь к простому желанию, жить на своей земле, говорить на своем языке, и уважать своих героев", - сказал министр культуры Украины Евгений Нищук.