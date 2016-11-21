В Киеве началась путешествующая выставка "Отважные: Наши Герои"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В здании Украинского дома началась мультимедийная путешествующая выставка "Отважные: Наши Герои", посвященная 100-летию Украинской революции, а также Дню Достоинства и Свободы, передает корреспондент УНН.
Выставка состоит из 6 модулей, на которых представлены реконструированные типажи революционных эпох - от Сечевых Стрельцов до Майдановцев. Дополняют выставку тематические видеоролики из кинохроники и художественных коллажей.
В рамках открытия экспозиции состоятся художественные выступления и презентация нового издания Украинского института национальной памяти из серии "Устные истории Майдана".
"Эта выставка - это не просто одно событие, нет. Это философия свободы, это история пути наших отважных героев во все времена до получения своей государственности, до отстаивания своих ценностей. Путь к простому желанию, жить на своей земле, говорить на своем языке, и уважать своих героев", - сказал министр культуры Украины Евгений Нищук.