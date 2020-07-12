В Києві на COVID-19 за добу захворіло 67 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. В Києві на COVID-19 за добу захворіло 67 людей. Загальна кількість підтверджених випадків - 6182. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.
“Кількість мешканців Києва, у яких виявили коронавірус (коронавірусну хворобу COVID-19, - ред.), збільшилася за минулу добу ще на 67 людей. На сьогодні в столиці вже 6182 підтверджених випадки захворювання на COVID-19”, - написав Віталій Кличко.
Він зазначив, що серед тих, що захворіли: 28 жінок віком від 18 до 82 років, а також три дівчинки віком 3, 7 та 13 років. Також захворіли 34 чоловiки віком від 19 до 73 рокiв
та 2 хлопчики – 12 та 14 років.
“Захворіли, зокрема, і 2 медики. До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші - на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 14. У Солом’янському – 13. Та в Святошинському районі – 9 випадків”, - додав Віталій Кличко.
Нагадаємо, в Україні вже понад 53 тисячі випадків COVID-19, за минулу добу виявлено понад 600.