В Киеве на COVID-19 в сутки заболело 67 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Киеве на COVID-19 в сутки заболело 67 человек. Общее количество подтвержденных случаев - 6 182. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.
"Количество жителей Киева, в которых обнаружили коронавирус (коронавирусной болезни COVID-19, - ред.), увеличилось за минувшие сутки еще на 67 человек. На сегодня в столице уже 6182 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал Виталий Кличко.
Он отметил, что среди заболевших: 28 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, а также три девочки в возрасте 3, 7 и 13 лет. Также заболели 34 мужчины в возрасте от 19 до 73 лет и двое мальчиков - 12 и 14 лет.
"Заболели в том числе и 2 медика. В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие - на самоизоляции под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 14. В Соломенском - 13. Но в Святошинском районе - 9 случаев", - добавил Виталий Кличко.
Напомним, в Украине уже более 53 000 случаев COVID-19 за минувшие сутки выявлено более 600.