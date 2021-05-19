В Херсонській області зафіксовано лише 111 нових випадків COVID-19

Цитата

“За останню добу проведено 1023 ПЛР-дослідження, 904 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1423 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 111 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 47 чоловіків та 64 жінки. З них 7 дітей та 1 медичний працівник”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “92 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 19 осіб”.

Зазначається, що за добу померли п’ять осіб, всі вони мали пневмонію та COVID-19.

Також в області 110 одужань.

“Тож наразі в області 33 494 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:

— 28 166 людей побороли недуг;

— 4 264 людини інфіковані COVID-19;

— 1 064 людини померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 160 095 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 48 469 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.