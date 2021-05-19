В Херсонской области зафиксировано лишь 111 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 111 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1064 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 1023 ПЦР-исследования, 904 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1423 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 111 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 47 мужчин и 64 женщины. Из них 7 детей и 1 медицинский работник”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “92 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 19 человек”.
Отмечается, что за сутки умерли пять человек, все они имели пневмонию и COVID-19.
Также в области 110 выздоровлений.
“Поэтому сейчас в области 33 494 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:
— 28 166 человек победили недуг;
— 4264 человека инфицированы COVID-19;
— 1064 человека умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 160 095 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 48 469 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.