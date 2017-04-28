В Херсоні затримали членів угруповання, що ошукали сотні українців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Жертвами шахраїв упродовж 2015-2017 років стали сотні жителів з різних областей України. Зловмисники надсилали людям смс-повідомлення від імені банків про те, що їх карта заблокована. Дізнавшись потрібні реквізити, шахраї переводили гроші потерпілих на безліч інших рахунків та знімали готівку. За попередніми даними, таким способом учасники групи привласнили понад 10 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції області.
Херсонські поліцейські встановили, що до складу групи входило 6 осіб, раніше судимих за грабежі, усім по 24 роки.
“Організатор є жителем Запорізької області, інші — жителі Херсона. Перші шахрайства вони почали скоювати під час відбування покарання у місцях позбавлення волі на території, непідконтрольній Україні. У злочинну діяльність учасники групи також втягували своїх родичів та знайомих. Шахрайства скоювали за такою схемою. Організатор обирав регіон, у мережі Інтернет набирав різні комбінації цифр і таким чином підбирав номери телефонів жителів конкретної області. Цю інформацію передавав спільникам, які щодня розсилали смс-повідомлення з інформацією від імені банку про нібито блокування картки. Якщо потерпілі передзвонювали, зловмисники дізнавалися конфіденційну інформацію. Дані клієнтів учасники передавали своїм спільникам. А ті, в свою чергу, переводили гроші з карток жертв на рахунки, які були відкриті на підставних осіб”, — йдеться у повідомленні.
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Готівку знімали як учасники групи, так і їх безпосередні помічники. Гроші розподілялися між усіма учасниками групи. Також зловмисники підшукували жителів Херсона та Мелітополя, які за окрему оплату погоджувалися відкривати рахунки на своє ім’я. Потім на ці рахунки переводилися гроші потерпілих, на які зловмисники купували собі автомобілі, мобільні телефони, одяг та витрачали їх на власні потреби.
“Спецоперація по затриманню учасників групи готувалася довго та ретельно. Встановлювалися зв’язки злочинців, збиралася необхідна доказова база, використовувалися усі можливі слідчо-оперативні заходи. Затримували злочинців одночасно у Херсоні та у Запорізькій області. Під час обшуків була також вилучена зброя та наркотики”, — розповів начальник Головного управління Національної поліції в Херсонській області Артур Мєріков.
За вказаними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України “Шахрайство”. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.