В Херсоне задержали членов группировки, обманувших сотни украинском

Херсонские полицейские установили, что в состав группы входило 6 человек, ранее судимых за грабежи, всем по 24 года.

“Организатор является жителем Запорожской области, другие — жители Херсона. Первые мошенничества они начали совершать во время отбывания наказания в местах лишения свободы на территории, неподконтрольной Украины. В преступную деятельность участники группы также вовлекали своих родственников и знакомых. Мошенничества совершали по такой схеме. Организатор выбирал регион, в сети Интернет набирал различные комбинации цифр и таким образом подбирал номера телефонов конкретной области. Эту информацию передавал сообщникам, которые ежедневно рассылали смс-сообщения с информацией от имени банка о якобы блокировании карты. Если пострадавшие перезванивали, злоумышленники узнавали конфиденциальную информацию. Данные клиентов участники передавали своим сообщникам. А те, в свою очередь, переводили деньги с карточек жертв на счета, открытые на подставных лиц”, — говорится в сообщении.

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Наличные снимали как участники группы, так и их непосредственные помощники. Деньги распределялись между всеми участниками группы. Также злоумышленники подыскивали жителей Херсона и Мелитополя, которые за отдельную плату соглашались открывать счета на свое имя. Затем на эти счета переводились деньги потерпевших, на которые злоумышленники покупали себе автомобили, мобильные телефоны, одежду и тратили их на собственные нужды.

“Спецоперация по задержанию участников группы готовилась долго и тщательно. Устанавливались связи преступников, собиралась необходимая доказательная база, использовались все возможные следственно-оперативные мероприятия. Задерживали преступников одновременно в Херсоне и в Запорожской области. Во время обысков было также изъято оружие и наркотики”, — рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Артур Мериков.



По данным фактам открыты уголовные производства по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины “Мошенничество”. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет.