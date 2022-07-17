В Ізраїлі почастішали антиукраїнські виступи профінансовані росією – посольство

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«Російська агресія проти України поширюється також на Ізраїль. Нещодавно, поряд із помітною пропагандистською атакою в соціальних мережах, ми стали свідками антиукраїнських демонстрацій, фінансованих російським урядом», - йдеться у повідомленні посольства в Тwitter.

Повідомляється, що демонстрації відбулися в Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі.



Посол України Євген Корнічук заявив: «Ми не шоковані чи здивовані тим, що російське фінансування спрямоване на введення громадськості в оману. Незважаючи на сплановані демонстрації, ізраїльська громадськість, здебільшого, підтримує Україну та протистоїть жорстоким нападам Росії».

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1\ התוקפנות הרוסית כלפי אוקראינה גולשת גם לישראל.

בתקופה האחרונה לצד מתקפת תעמולה מורגשת ברשתות החברתיות, אנו עדים להפגנות אנטי אוקראייניות במימון ממשלת רוסיה. ההפגנות התרחשו בחיפה, נתניה ומול שגרירות אוקראינה בישראל. pic.twitter.com/yZsEuCpgCX