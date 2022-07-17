В Израиле участились антиукраинские выступления профинансированные россией – посольство

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«Российская агрессия против Украины распространяется также на Израиль. Недавно, наряду с заметной пропагандистской атакой в ​​социальных сетях, мы стали свидетелями антиукраинских демонстраций, финансируемых российским правительством", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Сообщается, что демонстрации прошли в Хайфе, Нетания и перед посольством Украины в Израиле.



Посол Украины Евгений Корничук заявил: «Мы не шокированы или удивлены тем, что российское финансирование направлено на введение общественности в заблуждение. Несмотря на спланированные демонстрации, израильская общественность в большинстве своем поддерживает Украину и противостоит жестоким нападениям России».

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1\ התוקפנות הרוסית כלפי אוקראינה גולשת גם לישראל.

בתקופה האחרונה לצד מתקפת תעמולה מורגשת ברשתות החברתיות, אנו עדים להפגנות אנטי אוקראייניות במימון ממשלת רוסיה. ההפגנות התרחשו בחיפה, נתניה ומול שגרירות אוקראינה בישראל. pic.twitter.com/yZsEuCpgCX