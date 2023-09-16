В Ізраїлі підпалили статую першого прем’єр-міністра країни Давида Бен-Гуріона
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. На пляжі Тель-Авіва невідома особа підпалили знамениту статую першого прем'єр-міністра Ізраїлю Давида Бен-Гуріона. Як повідомляє видання Nachedeu, інцидент стався у суботу вранці, пише УНН.
Зазначається, що на кадрах із камер відеоспостереження видно, як людина наближалася до статуї близько 5:25 ранку за місцевим часом.
У своїй заяві мер Тель-Авіва Рон Хулдай пообіцяв, що статую буде швидко відремонтовано.
Статуя Бен-Гуріона є відтворенням знаменитого зображення фотографа Пола Гольдмана, який зобразив колишнього прем'єр-міністра, що стоїть на руках на пляжі в 1957 році.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїльська армія завдала удару по сектору Газа після насильства на мітингу