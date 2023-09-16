В Израиле подожгли статую первого премьер-министра страны Давида Бен-Гуриона
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. На пляже Тель-Авива неизвестный подожгли знаменитую статую первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона. Как сообщает издание Nachedeu, инцидент произошел в субботу утром, пишет УНН.
Отмечается, что на кадрах с камер видеонаблюдения видно, как человек приближался к статуе около 5:25 утра по местному времени.
В своем заявлении мэр Тель-Авива Рон Хулдай пообещал, что статуя будет быстро отремонтирована.
Статуя Бен-Гуриона является воспроизведением знаменитого изображения фотографа Пола Гольдмана, который запечатлел бывшего премьер-министра, стоящего на руках на пляже в 1957 году.
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