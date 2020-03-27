В Івано-Франківську за добу виявлено 6 позитивних експрес-тестів на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Івано-Франківську сьогодні 6 експрес-тестів показали позитивний результат на коронавірус. Наразі у місті чекають лабораторного підтвердження результатів. Про це у відеозверненні заявив мер міста Руслан Марцінків, передає УНН.
"В обласній інфекційні лікарні перебуває 66 пацієнтів, них 36 з Івано-Франківська, в обласному диспансері – 12 пацієнтів з пневмоніями і в трьох тести показали позитивний результат. Очікуємо лабораторного підтвердження. Також маємо інформацію з центральної міської клінічної лікарні, де ми зробили 35 тестів. Три чоловіка із пневмонією перебувають у центральній клінічній обласній лікарні, їх тести показали позитивний результат. Загалом за сьогодні маємо 6 позитивних тестів", - зазначив Марцінків.
Нагадаємо, у лікарнях Івано-Франківська 84 людини перебувають із пневмонією, всі ці випадки є підозрами на коронавірус.
Додамо, в Україні на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіло 218 людей, за минулу добу - 62 особи.