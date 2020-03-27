В Ивано-Франковске за сутки обнаружено 6 положительных экспресс-тестов на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Ивано-Франковске сегодня 6 экспресс-тестов показали положительній результат на коронавирус. Сейчас в городе ждут лабораторного подтверждения результатов. Об этом в видеообращении заявил мэр города Руслан Марцинкив, передает УНН.
"В областной инфекционные больнице находится 66 пациентов, из них 36 из Ивано-Франковска, в областном диспансере - 12 пациентов с пневмониями и у трех тесты показали положительный результат. Ожидаем лабораторного подтверждения. Также есть информация из центральной городской клинической больницы, где мы сделали 35 тестов. Три человека с пневмонией находятся в центральной клинической областной больнице, их тесты показали положительный результат. Всего за сегодня имеем 6 положительных тестов", - отметил Марцинкив.
Напомним, в больницах Ивано-Франковская 84 человека находятся с пневмонией, все эти случаи являются подозрениями на коронавирус.
Добавим, в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело 218 человек, за минувшие сутки - 62 человека.