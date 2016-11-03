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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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06:00 • 3870 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

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В Івано-Франківську викрили черговий склад фальсифікованого алкоголю

В Івано-Франківську викрили черговий склад фальсифікованого алкоголю

Київ • УНН

 • 7728 перегляди

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Вчора, 2 листопада, у дворі на вулиці Дністровській під час пішого патрулювання поліцейські виявили 75 л сурогатного алкоголю, розлитого у пластикові пляшки. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Івано-Франківська.

На місце виїхала слідчо-оперативна група міського відділу поліції, яка й з'ясує, кому належить фальсифікований алкоголь.

Нагадаємо, двоє криворіжан реалізовували сурогат через мережу інтернет.

Українські Національні Новини

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