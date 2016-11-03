В Івано-Франківську викрили черговий склад фальсифікованого алкоголю
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Вчора, 2 листопада, у дворі на вулиці Дністровській під час пішого патрулювання поліцейські виявили 75 л сурогатного алкоголю, розлитого у пластикові пляшки. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Івано-Франківська.
На місце виїхала слідчо-оперативна група міського відділу поліції, яка й з'ясує, кому належить фальсифікований алкоголь.
Нагадаємо, двоє криворіжан реалізовували сурогат через мережу інтернет.