В Ивано-Франковске разоблачили очередной склад фальсифицированного алкоголя

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Вчера, 2 ноября, во дворе на улице Днестровской во время пешего патрулирования полицейские обнаружили 75 л суррогатного алкоголя, разлитого в пластиковые бутылки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Ивано-Франковска.