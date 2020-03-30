В Івано-Франківську експрес-тести підтвердили коронавірус у 57 осіб з пневмонією
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У міських медичних закладах Івано-Франківська перебуває 154 людини з пневмонією, у 57 — позитивні експрес-тести на коронавірус. Про це повідомив у відеозверненні мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає УНН.
“Сьогодні у наших міських стаціонарах з пневмоніями перебуває 154 людини, і буквально за день прибуло додатково 17 мешканців нашого міста. Проведено 150 експрес-тестів, з них виявлено 57 позитивних результатів”, — сказав Марцінків.
З його слів, 37 захворілих перебуває у центральній клінічній лікарні і 20 у міській клінічній лікарні номер 1. На сьогодні матеріали 43 осіб передано на ПЛР-дослідження у відповідну лабораторію.
“На сьогодні офіційно підтверджено 16 випадків коронавірусу у жителів міста”, — зазначив міський голова.
Як повідомляв УНН, в Україні на ранок 30 березня зафіксовано 480 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 11 випадків — летальні.