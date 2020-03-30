В Ивано-Франковске экспресс-тесты подтвердили коронавирус в 57 человек с пневмонией
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В городских медицинских учреждениях Ивано-Франковска находится 154 человека с пневмонией, у 57 — положительные экспресс-тесты на коронавирус. Об этом сообщил в видеообращении мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает УНН.
“Сегодня в наших городских стационарах с пневмониями находится 154 человека, и буквально за день прибыло дополнительно 17 жителей нашего города. Проведено 150 экспресс-тестов, из них выявлено 57 положительных результатов”, — сказал Марцинкив.
По его словам, 37 заболевших находится в центральной клинической больнице и 20 в городской клинической больнице номер 1. На сегодня материалы 43 человек передано на ПЦР-исследования в соответствующую лабораторию.
“На сегодняшний день официально подтверждено 16 случаев коронавируса у жителей города”, — отметил городской голова.
Как сообщал УНН, в Украине на утро 30 марта зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 случаев — летальные.