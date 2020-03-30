В Ивано-Франковске экспресс-тесты подтвердили коронавирус в 57 человек с пневмонией

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89948 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101394 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103524 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102712 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110844 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100089 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104721 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106514 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131458 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130418 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Ивано-Франковске экспресс-тесты подтвердили коронавирус в 57 человек с пневмонией

В Ивано-Франковске экспресс-тесты подтвердили коронавирус в 57 человек с пневмонией

Киев  •  УНН

 • 15119 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В городских медицинских учреждениях Ивано-Франковска находится 154 человека с пневмонией, у 57 — положительные экспресс-тесты на коронавирус. Об этом сообщил в видеообращении мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает УНН.

“Сегодня в наших городских стационарах с пневмониями находится 154 человека, и буквально за день прибыло дополнительно 17 жителей нашего города. Проведено 150 экспресс-тестов, из них выявлено 57 положительных результатов”, — сказал Марцинкив.

По его словам, 37 заболевших находится в центральной клинической больнице и 20 в городской клинической больнице номер 1. На сегодня материалы 43 человек передано на ПЦР-исследования в соответствующую лабораторию.

“На сегодняшний день официально подтверждено 16 случаев коронавируса у жителей города”, — отметил городской голова.

Как сообщал УНН, в Украине на утро 30 марта зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 случаев — летальные.

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