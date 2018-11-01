В Італії знову зросла кількість жертв негоди

Так, найгірше цього тижня прийшлось регіону Венето і центральним районам Тірренського регіону. Внаслідок негоди у північній області Валле-д’Аоста в четвер вранці загинули двоє людей, коли через сильний вітер на їхні авто впало дерево.



Крім того, у четвер у лікарні міста Болзано помер чоловік. На його автомобіль у понеділок також впало зламане дерево. Іншою жертвою негоди став 81-річний чоловік, який не втримався і впав з даху свого будинку. Інцидент стався у муніципалітеті Бадія.



Так, пише видання, що раніше через негоду в країні померло принаймні 13 людей, до того повідомлялося про 9 загиблих.



Раніше у Італії через негоду оголосили червоний рівень небезпеки.



Як інформував УНН, в італійській Венеції внаслідок повені затоплено 75% історичного центру міста. Рівень води сягнув позначки у 156 сантиметрів над рівнем моря. Це рекордні показники для Венеції, яка стоїть на воді і часто зазнає підтоплень через погоду.



