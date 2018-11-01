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В Италии снова возросло число жертв непогоды

В Италии снова возросло число жертв непогоды

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Погодные условия в Италии снова ухудшились. Непогода на севере страны унесла жизни по крайней 17 человек, передает УНН со ссылкой на La Repubblica.

Так, хуже этой неделе пришлось региона Венето и центральным районам Тирренского региона. Вследствие непогоды в северной области Валле-д'Аоста в четверг утром погибли два человека, когда-за сильного ветра на их авто упало дерево.

Кроме того, в четверг в больнице города Болзан умер человек. По его автомобиль в понедельник также упало сломанное дерево. Другой жертвой непогоды стал 81-летний мужчина, который не удержался и упал с крыши своего дома. Инцидент произошел в муниципалитете Бадия.

Так, пишет издание, ранее из-за непогоды в стране умерло по крайней мере 13 человек, до того сообщалось о 9 погибших.

Ранее в Италии из-за непогоды объявили красный уровень опасности.

Как информировал УНН, в итальянской Венеции в результате наводнения затоплены 75% исторического центра города. Уровень воды достиг отметки в 156 сантиметров над уровнем моря. Это рекордные показатели для Венеции, которая стоит на воде и часто испытывает подтоплений из-за погоды.

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