В Італії ввели рекордну кількість щеплень проти COVID-19

Деталі

"Минулого тижня було введено понад 4,5 млн доз COVID-вакцини. Це найбільша кількість протягом одного тижня від початку кампанії вакцинації", — ідеться у повідомленні.

Зазначили, що найбільше людей щеплювали бустерною дозою.

Нагадаємо

З 15 лютого і до 15 червня в Італії вакцинація проти COVID-19 буде обов’язкова для осіб віком від 50 років.