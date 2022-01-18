В Італії ввели рекордну кількість щеплень проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. В Італії з 10 до 16 січня ввели приблизно 4,5 млн щеплень проти коронавірусу, це рекордний тижневий показник. Про це повідомляє УНН із посиланням на Ansa.
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"Минулого тижня було введено понад 4,5 млн доз COVID-вакцини. Це найбільша кількість протягом одного тижня від початку кампанії вакцинації", — ідеться у повідомленні.
Зазначили, що найбільше людей щеплювали бустерною дозою.
Нагадаємо
З 15 лютого і до 15 червня в Італії вакцинація проти COVID-19 буде обов’язкова для осіб віком від 50 років.