В Італії понад 60 медиків померло через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. В Італії від коронавірусу помер 61 медик. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“В Італії помер 61 лікар, який захворів на коронавірус”, - повідомили в ЗМІ.
Повідомляється, що всього на коронавірус в країні захворіло 8358 медичних працівників.
“Із 61 загиблих лікарів - 40 працювали в Ломбардії, італійському регіоні, який найбільше постраждав від коронавірусу”, - вказано у повідомленні.
Також вказано, що всього в Італії захворіло 97 тис. людей.
Нагадаємо, ЗМІ назвали країну, яка може постраждати від COVID-19 більше, ніж Італія.