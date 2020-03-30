В Италии более 60 медиков умерло из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Италии от коронавируса умер 61 медик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"В Италии умер 61 врач, который заболел коронавирусом", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что всего коронавирусом в стране заболело 8358 медицинских работников.
"Из 61 погибших врачей - 40 работали в Ломбардии, итальянском регионе, который больше всего пострадал от коронавируса", - указано в сообщении.
Также указано, что всего в Италии заболело 97 тыс. человек.
Напомним, СМИ назвали страну, которая может пострадать от COVID-19 больше, чем Италия.