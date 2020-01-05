В Італії автомобіль в'їхав у групу туристів, загинуло шестеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. В італійській автономній провінції Больцано на півночі країни в ніч на неділю, 5 січня, автомобіль в'їхав в групу туристів. Внаслідок аварії на місці події загинуло шестеро людей, повідомили у поліції провінції. Також кілька людей отримали травми, одна людина важко травмована. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Ймовірно, загиблі є громадянами Німеччини, однак поки не відомо, звідки саме, повідомив речник поліції.
Автомобіль в’їхав в групу туристів з 17 людей близько першої години ночі біля комуни Бруніко. За даними телеканалу Rai Südtirol, трагедія сталась у гірському селі Лутаго. Водій автомобіля вижив, поліція розслідує, як саме сталась аварія. Зараз проводиться ідентифікація жертв. Район, де стався наїзд, розташований неподалік від австрійського кордону та відомий своїми лижними курортами.
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Німецьке міністерство закордонних справ поки не прокоментувало цю трагедію.
Нагадаємо, на Прикарпатті водій в’їхав у житловий будинок.