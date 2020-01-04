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Ножовий напад поблизу Парижа розслідують як теракт

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Слідчі антитерористичної прокуратури Франції розслідуватимуть обставини скоєного напередодні ножового нападу поблизу Парижа. Про це в суботу, 4 січня, повідомили в правоохоронному органі. За словами представників прокуратури, підставою стала радикалізація нападника, а також той факт, що напад мав цілеспрямований характер, передає агенція новин AFP, інформує УНН із посиланням на DW.

Раніше прокурорка префектури Кретей повідомила, що під час скоєння нападу зловмисник вигукував “Аллаху Акбар”, а ще він не зачепив перехожого, котрий помолився арабською мовою, чим продемонстрував приналежність до ісламу.

Крім того, злочин було скоєно з “надзвичайною рішучістю” та “надзвичайною жорстокістю”, наголосили в прокуратурі. Під час нападу чоловік був одягнений в традиційний арабський верхній одяг.

Зловмисником виявився 22-річний Натан С. У прокуратурі повідомили, що цей молодий чоловік страждав психічними розладами й через це до травня минулого року мав пройти курс терапії у психіатричних закладах. Проблеми з психікою в нього діагностували ще в дитинстві, стверджують слідчі.

2017 року Натан С. навернувся в іслам. До скоєння ним злочину правоохоронцям не надходило жодних сигналів щодо його радикалізації.

Під час скоєного 3 січня нападу в передмісті Парижа нападник завдав ножем смертельного поранення 56-річному чоловіку і серйозно поранив його супутницю, яку загиблий намагався захистити. В даний час загрози її життю немає. Ще одна жертва — жінка 30 років — отримала легкі поранення, повідомляє радіостанція RFI.

Поліція застрілила нападника під час втечі.

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