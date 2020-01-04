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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111986 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115361 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 113834 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 127972 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105349 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108033 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108125 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131890 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130662 просмотра

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Ножевое нападение близ Парижа расследуют как теракт

Ножевое нападение близ Парижа расследуют как теракт

Киев  •  УНН

 • 12704 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Следователи антитеррористической прокуратуры Франции расследуют обстоятельства совершенного накануне ножевого нападения близ Парижа. Об этом в субботу, 4 января, сообщили в правоохранительном органе. По словам представителей прокуратуры, основанием стала радикализация нападающего, а также тот факт, что нападение имело целенаправленный характер, передает агентство новостей AFP, информирует УНН со ссылкой на DW.

Ранее прокурор префектуры Кретей сообщила, что во время совершения нападения злоумышленник выкрикивал “Аллаху Акбар”, а еще он не задел прохожего, который помолился на арабском языке, чем продемонстрировал принадлежность к исламу.

Кроме того, преступление было совершено с “чрезвычайной решимостью” и “чрезвычайной жестокостью”, отметили в прокуратуре. Во время нападения мужчина был одет в традиционную арабскую верхнюю одежду.

Злоумышленником оказался 22-летний Натан С. В прокуратуре сообщили, что этот молодой человек страдал психическими расстройствами и поэтому к маю прошлого года должен был пройти курс терапии в психиатрических учреждениях. Проблемы с психикой у него диагностировали еще в детстве, утверждают следователи.

В 2017 году Натан С. обратился в ислам. К совершению им преступления правоохранителям не поступало никаких сигналов о его радикализации.

Во время совершенного 3 января нападения в пригороде Парижа нападающий нанес ножом смертельное ранение 56-летнему мужчине и серьезно ранил его спутницу, которую погибший пытался защитить. В настоящее время угрозы ее жизни нет. Еще одна жертва — женщина 30 лет — получила легкие ранения, сообщает радиостанция RFI.

Полиция застрелила нападающего во время побега.

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