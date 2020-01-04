Ножевое нападение близ Парижа расследуют как теракт
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Следователи антитеррористической прокуратуры Франции расследуют обстоятельства совершенного накануне ножевого нападения близ Парижа. Об этом в субботу, 4 января, сообщили в правоохранительном органе. По словам представителей прокуратуры, основанием стала радикализация нападающего, а также тот факт, что нападение имело целенаправленный характер, передает агентство новостей AFP, информирует УНН со ссылкой на DW.
Ранее прокурор префектуры Кретей сообщила, что во время совершения нападения злоумышленник выкрикивал “Аллаху Акбар”, а еще он не задел прохожего, который помолился на арабском языке, чем продемонстрировал принадлежность к исламу.
Кроме того, преступление было совершено с “чрезвычайной решимостью” и “чрезвычайной жестокостью”, отметили в прокуратуре. Во время нападения мужчина был одет в традиционную арабскую верхнюю одежду.
Злоумышленником оказался 22-летний Натан С. В прокуратуре сообщили, что этот молодой человек страдал психическими расстройствами и поэтому к маю прошлого года должен был пройти курс терапии в психиатрических учреждениях. Проблемы с психикой у него диагностировали еще в детстве, утверждают следователи.
В 2017 году Натан С. обратился в ислам. К совершению им преступления правоохранителям не поступало никаких сигналов о его радикализации.
Во время совершенного 3 января нападения в пригороде Парижа нападающий нанес ножом смертельное ранение 56-летнему мужчине и серьезно ранил его спутницу, которую погибший пытался защитить. В настоящее время угрозы ее жизни нет. Еще одна жертва — женщина 30 лет — получила легкие ранения, сообщает радиостанция RFI.
Полиция застрелила нападающего во время побега.