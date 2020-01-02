На Прикарпатті водій в’їхав у житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На Прикарпатті водій автомобіля Opel Astra не впорався з керування та в’їхав у житловий будинок. Про це повідомляє УНН із посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
"2 січня о 02:31 у селі Дрогамирчани Тисменицького району водій легкового автомобіля Opel Astra, громадянин 1987 року народження житель села Гута Богородчанського району, не впоравшись з керуванням заїхав в житловий будинок", - сказано у повідомленні.
Рятувальники за допомого шанцевого інструменту деблокували потерпілого з салону легкового автомобіля, від’єднали клеми АКБ, провели стабілізацію автомобіля.
Потерпілого в задовільному стані передано працівникам швидкої медичної допомоги.
Нагадаємо, у Запорізькій області в селищі Камишуватка автомобіль врізався у житловий будинок, в результаті чого загинули дві людини.