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На Прикарпатті водій в’їхав у житловий будинок

На Прикарпатті водій в’їхав у житловий будинок

Київ • УНН

 • 10000 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. На Прикарпатті водій автомобіля Opel Astra не впорався з керування та в’їхав у житловий будинок. Про це повідомляє УНН із посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

"2 січня о 02:31 у селі Дрогамирчани Тисменицького району водій легкового автомобіля Opel Astra, громадянин 1987 року народження житель села Гута Богородчанського району, не впоравшись з керуванням заїхав в житловий будинок", - сказано у повідомленні.

Рятувальники за допомого шанцевого інструменту деблокували потерпілого з салону легкового автомобіля, від’єднали клеми АКБ, провели стабілізацію автомобіля.

Потерпілого в задовільному стані передано працівникам швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, у Запорізькій області в селищі Камишуватка автомобіль врізався у житловий будинок, в результаті чого загинули дві людини.

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