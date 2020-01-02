На Прикарпатье водитель въехал в жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. На Прикарпатье водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением и въехал в жилой дом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
"2 января в 2:31 в селе Дрогамирчаны Тисменицкого района водитель легкового автомобиля Opel Astra, гражданин 1987 года рождения житель села Гута Богородчанского района, не справившись с управлением заехал в жилой дом", - говорится в сообщении.
Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали пострадавшего из салона легкового автомобиля, отключили клеммы АКБ, провели стабилизацию автомобиля.
Пострадавший в удовлетворительном состоянии передан сотрудникам скорой медицинской помощи.
Напомним, в Запорожской области в поселке Камышуватка автомобиль врезался в жилой дом, в результате чего погибли два человека.