На Прикарпатье водитель въехал в жилой дом

"2 января в 2:31 в селе Дрогамирчаны Тисменицкого района водитель легкового автомобиля Opel Astra, гражданин 1987 года рождения житель села Гута Богородчанского района, не справившись с управлением заехал в жилой дом", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали пострадавшего из салона легкового автомобиля, отключили клеммы АКБ, провели стабилизацию автомобиля.

Пострадавший в удовлетворительном состоянии передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

Напомним, в Запорожской области в поселке Камышуватка автомобиль врезался в жилой дом, в результате чего погибли два человека.