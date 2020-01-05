В Италии автомобиль въехал в группу туристов, погибли шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В итальянской автономной провинции Больцано на севере страны в ночь на воскресенье, 5 января, автомобиль въехал в группу туристов. В результате аварии на месте происшествия погибли шесть человек, сообщили в полиции провинции. Также несколько человек получили травмы, один человек тяжело травмирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Вероятно, погибшие являются гражданами Германии, однако пока не известно, откуда именно, сообщил представитель полиции.
Автомобиль въехал в группу туристов из 17 человек около часа ночи у коммуны Брунико. По данным телеканала Rai Südtirol, трагедия произошла в горном селе Лутаго. Водитель автомобиля выжил, полиция расследует, как произошла авария. Сейчас проводится идентификация жертв. Район, где произошел наезд, расположенный неподалеку от австрийской границы и известен своими лыжными курортами.
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Немецкое министерство иностранных дел пока не прокомментировало эту трагедию.
Напомним, на Прикарпатье водитель въехал в жилой дом.