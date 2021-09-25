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В Ісландії розпочалися парламентські вибори

В Ісландії розпочалися парламентські вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. В Ісландії сьогодні розпочалися парламентські вибори, результат яких може зумовити політичну нестабільність у країні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Нинішня урядова коаліція, яку очолює рух ліво-зелених прем’єр-міністра Катрін Якобсдоттір, отримала свій мандат, обіцяючи забезпечити стабільність після багатьох років політичних скандалів і недовіри до політиків унаслідок фінансової кризи 2008 року.

2017 року ліво-зелені, які називають себе “радикальною лівою партією”, об’єдналися з Партією незалежності, орієнтованою на бізнес, і правоцентристською Прогресивною партією, що спричинило гнів деяких представників ліво-зеленої партії.

Хоча Якобсдоттір і досі популярна серед населення, опитування засвідчують, що її партія втратить підтримку, а це знаменує кінець її коаліції. Підтримка Партії незалежності, найбільшої партії Ісландії, також знижується, але результати виборів все ще можуть надати колишньому прем’єр-міністру Б’ярні Бенедіктссон мандат на формування нового уряду.

Як зазначають, зруйнований політичний ландшафт ускладнить формування нового уряду, але Якобсдоттір може прагнути до коаліції з іншими лівими партіями, які, як засвідчують опитування населення, одержать підтримку.

Додамо

Цього року у парламентських виборах Ісландії бере участь десять партій. Згідно з передвиборчими опитуваннями, пройти в парламент можуть одразу дев’ять партій.

Перші попередні результати голосування будуть увечері в суботу. Остаточні результати голосування планують оголосити в неділю вранці.

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