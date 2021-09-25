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В Исландии начались парламентские выборы

В Исландии начались парламентские выборы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Исландии сегодня начались парламентские выборы, результат которых может вызвать политическую нестабильность в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Нынешняя правительственная коалиция, которую возглавляет движение лево-зеленых премьер-министра Катрин Якобсдоттир, получила свой мандат, обещая обеспечить стабильность после многих лет политических скандалов и недоверия к политикам вследствие финансового кризиса 2008 года.

В 2017 году лево-зеленые, которые называют себя “радикальной левой партией”, объединились с Партией независимости, ориентированной на бизнес, и правоцентристской Прогрессивной партией, что вызвало гнев некоторых представителей лево-зеленой партии.

Хотя Якобсдоттир до сих пор популярна среди населения, опросы показывают, что ее партия потеряет поддержку, а это знаменует конец ее коалиции. Поддержка Партии независимости, крупнейшей партии Исландии, также снижается, но результаты выборов все еще могут предоставить бывшему премьер-министру Бьярне Бенедиктссон мандат на формирование нового правительства.

Как отмечают, разрушенный политический ландшафт усложнит формирование нового правительства, но Якобсдоттир может стремиться к коалиции с другими левыми партиями, которые, как свидетельствуют опросы населения, получат поддержку.

Добавим

В этом году в парламентских выборах Исландии участвует десять партий. Согласно предвыборным опросам, пройти в парламент могут сразу девять партий.

Первые предварительные результаты голосования ожидаются вечером в субботу. Окончательные результаты планируют объявить в воскресенье утром.

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