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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В Ірпені тривають активні бойові дії, операції проводять не лише ЗСУ - поліція

В Ірпені тривають активні бойові дії, операції проводять не лише ЗСУ - поліція

Київ • УНН

 • 175932 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Наразы в Ірпіні та на інших напрямках на Київщині тривають активні бойові дії. Про це повідомив на брифінгу в четвер начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Зараз в Ірпіні тривають активні бойові дії, адже ворог вже мав там певні оборонні позиції, які відповідним чином зруйновано. Але перебудова своїх військ, створення відповідних ДРГ дозволяють йому діяти підступно по всій території Ірпеня. Тому ми й маємо ці проблеми розстрілу журналістів, цивільних осіб особами, які з'являються раптом або з лісополоси, або в інших місцях… Те, що там зараз тривають спеціальні операції, і не тільки Збройних Сил України, а й інших силових структур – це я вам можу підтвердити", - сказав начальник ГУ НП.

Деталі

Також він зазначив, що активні бойові дії спостерігаються після проведення вдалої атаки ЗСУ на напрямку Ірпінь, Гостомель, Немішаєве.

З його слів, там був проведений «якісний і ефективний артилерійський удар, який дав змогу просунутись ЗС України вперед».

«З моєї інформації, це дуже змінило, фактично, порушило плани щодо першої атаки на місто Київ», - повідомив Нєбитов.

Нагадаємо

Протягом минулої ночі під Києвом тривали артилерійські бої, українська армія вела наступальні дії. У результаті українські воїни знищили достатньо ворожої техніки та сили.

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