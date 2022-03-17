В Ирпене продолжаются активные боевые действия, операции проводят не только ВСУ - полиция

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"Сейчас в Ирпене продолжаются активные боевые действия, ведь враг уже имел там определенные оборонительные позиции, которые соответствующим образом разрушены. Но перестройка своих войск, создание соответствующих ДРГ позволяют ему действовать коварно по всей территории Ирпеня. Поэтому мы и имеем эти проблемы расстрела журналистов, гражданских лиц лицами, которые появляются внезапно или из лесополосы, или в других местах. То, что там сейчас продолжаются специальные операции, и не только Вооруженных Сил Украины, но и других силовых структур - это я вам могу подтвердить", - сказал начальник ГУ НП.

Детали

Также он отметил, что активные боевые действия наблюдаются после проведения удачной атаки ВСУ на направлении Ирпень, Гостомель, Немешаево.

По его словам, там был произведен "качественный и эффективный артиллерийский удар, который позволил продвинуться ВС Украины вперед".

"По моей информации, это очень изменило, фактически, нарушило планы относительно первой атаки на город Киев", - сообщил Небытов.

Напомним

В течение минувшей ночи под Киевом продолжались артиллерийские бои, украинская армия вела наступательные действия. В результате украинские воины уничтожили достаточно вражеской техники и силы.