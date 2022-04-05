В Ірпені 1 500 волонтерів протягом години зголосилися допомогти розбирати завали

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"Після моєї публікації про необхідність великогабаритної техніки та допомогу в розбиранні завалів, лише протягом години нам зателефонували близько 1 500 добровольців", - повідомив Маркушин.

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Мер Ірпеня розповів, що однієї телефонної лінії не вистачило, щоб відповісти усім добровольцям, тож тепер усі охочі можуть погодитись допомогти через онлайн анкету.

Наразі місцева влада лиш складає списки охочих, а про початок роботи повідомлять окремо.

Раніше

За інформацією Маркушина, приблизно 200-300 цивільних загинули від рук російських окупантів у Ірпені на Київщині. За його даними, в боях за місто загинули 16 бійців територіальної оборони та кілька десятків військових, загалом – до 50 людей. Близько 100 військових та бійців ТрО – поранені.

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