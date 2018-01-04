В Ірландії продано лотерейний квиток з виграшем у 39 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Виграшний квиток популярної лотереї "Euro Millions", джекпот якої склав 38,9 млн євро, був проданий в столиці Ірландії - Дублін, передає УНН з посиланням на Breaking News.
Повідомляється, що виграшний квиток був проданий 29 грудня. Ім'я переможця поки невідомо.
Нагадаємо, за версією міжнародної компанії "GFK", найпопулярніша лотерея в Україні - "Лото-Забава". Вона була офіційно визнана рекордсменом за кількістю мільйонерів, які з'явилися в країні завдяки українській державній лотереї, а це: 279 мільйонерів за всю історію існування лотереї і 20 тільки за 2017 рік.
Організовує "Лото-Забаву" вітчизняний оператор державних лотерей "М.С.Л.", відомий своїми масштабними соціальними проектами. Кілька років тому "М.С.Л." вклав майже 3 млн дол. у будівництво льодової арени "Льодограй" (Богуслав, Київська область), яка служить сьогодні одним із головних майданчиків країни для занять зимовими видами спорту.