В Ірані заявили, що передали Україні звіт про катастрофу літака МАУ

"Реагуючи на заяви України про те, що вона не отримувала жодних повідомлень про авіакатастрофу, він (Саїд Хатібзаде - ред.) спочатку висловив співчуття сім'ям загиблих, а потім зазначив, що Організація цивільної авіації як орган, відповідальний за технічні справи, відповідно до своїх обов'язків, представила Інтернет-відеозвіт для України та іншим сторонам", - йдеться у повідомленні.

Також не вказується, коли саме даний звіт було передано Україні та іншим партнерам.

Як повідомлялося раніше в УНН, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, у Києві не задоволені співпрацею з Іраном по катастрофі МАУ. Перед цим, 23 грудня, заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін повідомив, що Україна не отримала остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ.

Нагадаємо, рейс PS752 "Тегеран-Київ" (літак Boeing 737-800) "Міжнародних авіаліній України" зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня зранку. У результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців і 63 громадян Канади.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу ціль", а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.