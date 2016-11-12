В Ірані та Іраку попередили Д.Трампа щодо "загравань" і нетерпимості
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Один з духовних лідерів Ірану аятола Ахмад Хатамі застеріг новообраного майбутнього президента США Дональда Трампа від “ігор з Іраном”, і закликав вибачитися перед іранським народом через означення іранців “терористами” під час своєї передвиборчої кампанії, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
“Ми поважаємо людей інших країн, і ми поважаємо їхні вибори”, - сказав аятола, але Д.Трамп повинен “шанобливо вибачитися перед народом (Ірану - ред.)” за його різкі висловлювання під час передвиборчої кампанії.
Крім того, він зазначив, що Д.Трамп повинен знати: “іранці не скоряться США до останнього подиху”.
“Лідер США повинен добре подумати перш, ніж гратися з хвостом лева”, - додав впливовий священнослужитель.
Ці слова прозвучали на тлі поширення заяв про можливе скасування ядерної угоди з Тегераном з приходом нової адміністрації США.
Тим часом впливовий іракський шиїтський священнослужитель Муктада ас-Садр закликав американців чинити опір поглядам нетерпимості щодо мусульман та етнічних груп з боку обраного майбутнім президентом США Дональда Трампа. Його перемогу він назвав ознакою “занепаду Америки”. Муктада ас-Садр закликав чинити опір у США тих людей, “які хочуть миру та мирного співіснування між релігіями та етнічними групами”.
Під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп висловлював пропозицію про заборону на в’їзд до США мусульманам. Вперше така ідея Д.Трампа з’явилася після стрілянини в американському місті Сан-Бернардіно у грудні 2015 року, коли загинуло 14 людей. Тоді новообраний майбутній президент назвав мусульман “загрозою для США” і закликав заборонити їм в’їзд. Пізніше прихильники Д.Трампа заявили, що йшлося не про всіх мусульман, а про радикальних ісламістів, які намагаються потрапити до США.