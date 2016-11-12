В Иране и Ираке предупредили Д.Трампа относительно "заигрываний" и нетерпимости
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Один из духовных лидеров Ирана аятолла Ахмад Хатами предостерег новоизбранного будущего президента США Дональда Трампа от "игр с Ираном", и призвал извиниться перед иранским народом из-за определения иранцев "террористами" во время своей предвыборной кампании, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы уважаем людей других стран, и мы уважаем их выборы", - сказал аятолла, но Д.Трамп должен "уважительно извиниться перед народом (Ирана - ред.)" за его резкие высказывания во время предвыборной кампании.
Кроме того, он отметил, что Д.Трамп должен знать: "иранцы не покорятся США до последнего вздоха".
"Лидер США должен хорошо подумать прежде, чем играть с хвостом льва", - добавил влиятельный священнослужитель.
Эти слова прозвучали на фоне распространения заявлений о возможной отмене ядерной сделки с Тегераном с приходом новой администрации США.
Между тем влиятельный иракский шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр призвал американцев сопротивляться взглядам нетерпимости в отношении мусульман и этнических групп со стороны избранного будущим президентом США Дональда Трампа. Его победу он назвал признаком "упадка Америки". Муктада ас-Садр призвал сопротивляться в США тех людей, "которые хотят мира и мирного сосуществования между религиями и этническими группами".
Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп высказывал предложение о запрете на въезд в США мусульманам. Впервые такая идея Д.Трампа появилась после стрельбы в американском городе Сан-Бернардино в декабре 2015 года, когда погибли 14 человек. Тогда новоизбранный будущий президент назвал мусульман "угрозой для США" и призвал запретить им въезд. Позже сторонники Д.Трампа заявили, что речь шла не о всех мусульманах, а о радикальных исламистах, которые пытаются попасть в США.