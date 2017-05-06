В Ірані пройшли передвиборчі теледебати
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В Ірані пройшли передвиборчі телевізійні дебати кандидатів у президенти. Про це повідомляє euronews, передає УНН.
Як зазначає видання, в телевізійних дебатах в Ірані взяли участь шість кандидатів, що були затверджені Радою вартових конституції для боротьби за президентську посаду.
Наголошується, що фаворитом перегонів вважається Хасан Рухані, який здобув переконливу перемогу на виборах 2013 року із обіцянкою вивести Іран з міжнародної ізоляції, шкідливої для економіки країни.
Також зазначається, що його суперниками є колишній генеральний прокурор Ебрахім Раісі, мер Тегерану Мохаммад Багер Галібаф, перший віце-президент Есхак Джахангірі, колишній міністр культури Мостафа Ага Мірсалім та екс-міністр промисловості Мостафа Гашемі Таба.
Видання інформує, що всі вони мають різні програми, більш консервативні та більш помірковані, однак всі без винятку обіцяють дотримуватися підписаної угоди щодо іранської ядерної програми.
Також повідомляється, що вибори в країні заплановані на 19 травня, для перемоги вже в першому турі кандидату потрібно заручитися підтримкою понад половини виборців.
Нагадаємо, 26 квітня Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї закликав кандидатів на посаду президента країни зосередитися на зростанні економіки Ірану без допомоги з боку Заходу.