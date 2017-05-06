В Иране прошли предвыборные теледебаты
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Иране прошли предвыборные телевизионные дебаты кандидатов в президенты. Об этом сообщает euronews, передает УНН.
Как отмечает издание, в телевизионных дебатах в Иране приняли участие шесть кандидатов, которые были утверждены Советом стражей конституции для борьбы за президентский пост.
Отмечается, что фаворитом считается Хасан Рухани, который одержал убедительную победу на выборах 2013 года с обещанием вывести Иран из международной изоляции, вредной для экономики страны.
Также отмечается, что его соперниками являются бывший генеральный прокурор Эбрахим Раисе, мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф, первый вице-президент Есхак Джахангир, бывший министр культуры Мостафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мостафа Гашем Таба.
Издание информирует, что все они имеют разные программы, более консервативные и более умеренные, однако все без исключения обещают соблюдать подписанное соглашение по иранской ядерной программе.
Также сообщается, что выборы в стране запланированы на 19 мая, для победы уже в первом туре кандидату нужно заручиться поддержкой более половины избирателей.
Напомним, 26 апреля Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал кандидатов на пост президента страны сосредоточиться на росте экономики Ирана без помощи со стороны Запада.