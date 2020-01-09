В Іраку поблизу американської бази упала ракета
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Біля американської військової бази "Балад" в Іраку ввечері 9 січня упала невстановлена ракета. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Як повідомили джерела в іракській поліції, ракета впала поблизу авіабази "Балад", що знаходиться у північній провінції Салахуддін за 80 кілометрів від Багдада. На цій авіабазі дислокуються військовослужбовці Сполучених Штатів Америки.
Про жертви в результаті ракетного обстрілу не повідомляється.
Нагадаємо, дві ракети "Катюша" вибухнули в "зеленій зоні" Багдада, де знаходяться урядові будівлі та будівлі дипломатичних місій.