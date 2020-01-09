В Ираке вблизи американской базы упала ракета
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. У американской военной базы "Балад" в Ираке вечером 9 января упала установлена ракета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Как сообщили источники в иракской полиции, ракета упала близ авиабазы "Балад", что находится в северной провинции Салахуддин в 80 километрах от Багдада. На этой авиабазе дислоцируются военнослужащие Соединенных Штатов Америки.
О жертвах в результате ракетного обстрела не сообщается.
Напомним, две ракеты "Катюша" взорвались в "зеленой зоне" Багдада, где находятся правительственные здания и здания дипломатических миссий.